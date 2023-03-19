Малиновский стал одним из худших игроков в матче Реймс - Марсель

В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Марсель" на выезде обыграл "Реймс" – 2:1.

Руслан Малиновский начал эту игру в стартовом составе провансальцев и провел на поле 65 минут. После чего был заменен на Унае.

Аналитический портал SofaScore оценил игру 29-летнего украинца в 6,4 балла. Это одна из худших оценок среди всех футболистов, принимавших участие в этом поединке. В частности, среди игроков "Марселя" более низкую оценку получил только Нуну Тавареш.

Статистика Малиновского в этом матче:

Удары по воротам: 0

Прикосновения к мячу: 28

Точные передачи: 15/20 (75% – показатель точности)

Ключевые передачи: 0

Навесы (точные): 0 (0)

Длинные передачи (точные): 1 (1)

Единоборства (победы): 8 (1)

Верховые дуэли (победы): 7 (3)

Потери мяча: 9

Фолы: 3

За французскую команду 29-летний украинец провел 14 матчей и забил 2 гола.