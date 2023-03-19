Малиновский стал одним из худших игроков в матче Реймс - Марсель
В составе "провансальцев" только у одного игрока ниже оценка
Твиттер Марселя
В рамках 28-го тура французской Лиги 1 "Марсель"
Руслан Малиновский начал эту игру в стартовом составе провансальцев и провел на поле 65 минут. После чего был заменен на Унае.
Аналитический портал SofaScore оценил игру 29-летнего украинца в 6,4 балла. Это одна из худших оценок среди всех футболистов, принимавших участие в этом поединке. В частности, среди игроков "Марселя" более низкую оценку получил только Нуну Тавареш.
Статистика Малиновского в этом матче:
- Удары по воротам: 0
- Прикосновения к мячу: 28
- Точные передачи: 15/20 (75% – показатель точности)
- Ключевые передачи: 0
- Навесы (точные): 0 (0)
- Длинные передачи (точные): 1 (1)
- Единоборства (победы): 8 (1)
- Верховые дуэли (победы): 7 (3)
- Потери мяча: 9
- Фолы: 3
За французскую команду 29-летний украинец провел 14 матчей и забил 2 гола.
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