Цыганков попал в символические команды недели в Ла Лиге

Авторитетные ресурсы оценили выступление вингера "Жироны" Виктора Цыганкова в матче против "Райо Вальекано" в рамках 26-го тура Ла Лиги. В этом поединке украинец оформил дубль и помог своей команде избежать поражения - 2:2.

Яркая игра Цыганкова позволила ему попасть в команду недели чемпионата Испании. Статистические порталы WhoScored и SofaScore включили украинского вингера в список 11-ти лучших футболистов. Виктор - единственный представитель "Жироны" в символической сборной.

Виктор провел за "бело-красных" семь матчей, в которых забил три гола и выполнил три результативные передачи.

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Скриншот: WhoScored, SofaScore