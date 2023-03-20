Цыганков попал в символические команды недели в Ла Лиге
Награда за дубль
Фото: facebook.com/gironafc
Авторитетные ресурсы оценили выступление вингера "Жироны" Виктора Цыганкова в матче против "Райо Вальекано" в рамках 26-го тура Ла Лиги. В этом поединке украинец оформил дубль и помог своей команде избежать поражения - 2:2.
Яркая игра Цыганкова позволила ему попасть в команду недели чемпионата Испании. Статистические порталы WhoScored и SofaScore включили украинского вингера в список 11-ти лучших футболистов. Виктор - единственный представитель "Жироны" в символической сборной.
Виктор провел за "бело-красных" семь матчей, в которых забил три гола и выполнил три результативные передачи.
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