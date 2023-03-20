Алан Смит: Глядя на Мудрика в Челси, я подумал, что, возможно, ему было бы лучше в Арсенале

Эка-форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Алан Смит высказался о переходе украинца Михаила Мудрика в "Челси", а не в стан "канониров", которые также активно боролись за игрока. И который, в итоге, выбрал "пенсионеров", которые заплатили за его переход 70+30 млн евро.

"Безусловно, Мудрик талантлив. Но глядя на него в "Челси", я подумал, что, возможно, ему было бы лучше в "Арсенале", где более стабильная обстановка и нет такой большой конкуренции за места в составе. В "Челси" сейчас точно неспокойно. Была бы история Мудрика в " Арсенале " другой – мы никогда не узнаем", – приводит слова Смита сайт Sports Mole.

Напомним, что Мудрик сыграл за "Челси" семь матчей и сделал одну результативную передачу.