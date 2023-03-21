Невероятная техника. Зинченко принял участие в футбольном челлендже

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко принял участие в Puma’s control challenge.

Соревнование проходило между украинцем и футбольным блогером Кэмероном Корпом. Задача состояла в том, чтобы как можно точнее принять мяч, который летит с большой высоты после вылета из "пушки" (машина для подачи мячей).

Зинченко трижды блестяще принял мяч, а Кэмерон не справился только с одним. Интересно, что при это украинец умудрялся делать финты.

В результате Зинченко выиграл эту мини-дуэль.