Невероятная техника. Зинченко принял участие в футбольном челлендже
Украинец уверенно справился с поставленной задачей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко принял участие в Puma’s control challenge.
Соревнование проходило между украинцем и футбольным блогером Кэмероном Корпом. Задача состояла в том, чтобы как можно точнее принять мяч, который летит с большой высоты после вылета из "пушки" (машина для подачи мячей).
Зинченко трижды блестяще принял мяч, а Кэмерон не справился только с одним. Интересно, что при это украинец умудрялся делать финты.
В результате Зинченко выиграл эту мини-дуэль.
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