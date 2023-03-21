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Караваев: Цыганков – молодец. Я думал, что ему будет труднее в Жироне

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Он приятно удивлен адаптацией своего бывшего одноклубника

Караваев: Цыганков – молодец. Я думал, что ему будет труднее в Жироне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился мнением о выступлениях экс-одноклубника Виктора Цыганкова в испанской "Жироне".

"Я думал, что будет труднее, все-таки новый чемпионат, тренер, язык. Как я понимаю, там с английским не очень. Языковой барьер, думал, тоже будет.

Но, как мы видим, именно на футбольном поле у него все очень хорошо получается и чтобы так получалось дальше. Молодец. Когда моральное состояние на высоком уровне – это многое решает на футбольном поле", – сказал Караваев в комментарии "ВЗБІРНА".

Напомним, в этом сезоне Цыганков провел 7 матчей за "Жирону", в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи. Он также стал первым украинцем, который сделал дубль в чемпионате Испании.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ВЗБІРНА

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