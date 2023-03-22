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Костевич разорвал контракт с Динамо и перешел в польскую Варту

Наши за границей
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В Динамо защитник так и не заиграл

Костевич разорвал контракт с Динамо и перешел в польскую Варту

wartapoznan.pl

Новина українською

30-летний украинский защитник Владимир Костевич подписал контракт с польской "Вартой" из Познани.

Как сообщает официальный сайт польского клуба, контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

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Предыдущим клубом Костевича было "Динамо" Киев, куда он перешел осенью 2020 года, но так и не провел ни одного матча. В феврале Костевич расторг с "Динамо" контракт, который действовал до конца календарного 2023 года.

До этого Костевич выступал в Польше за "Лех".

Ну и отметим, что "Варта" на данный момент идет пятой в турнирной таблице польской Экстраклясы.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Варта (Познань)
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Источник:
Варта Познань

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