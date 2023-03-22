Костевич разорвал контракт с Динамо и перешел в польскую Варту
В Динамо защитник так и не заиграл
wartapoznan.pl
30-летний украинский защитник Владимир Костевич подписал контракт с польской "Вартой" из Познани.
Как сообщает официальный сайт польского клуба, контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.
Читайте такжеКостевич: Нет смысла переходить на русский язык, когда ты разговариваешь с гражданами Украины
Предыдущим клубом Костевича было "Динамо" Киев, куда он перешел осенью 2020 года, но так и не провел ни одного матча. В феврале Костевич расторг с "Динамо" контракт, который действовал до конца календарного 2023 года.
До этого Костевич выступал в Польше за "Лех".
Ну и отметим, что "Варта" на данный момент идет пятой в турнирной таблице польской Экстраклясы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Варта Познань
Популярное сейчас
- В УЕФА разрешили Венгрии использовать карты с частью территории Украины
- "Это неуважение к Гризманну". Робер Пирес раскритиковал решение Дешама
- На Киевщине дроны РФ попали в общежития и лицей: есть погибшие, под завалами находятся люди
- Креатив высочайшего уровня. В Жироне назвали украинского бомбардира ЦыГОЛков
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн