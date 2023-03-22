Костевич разорвал контракт с Динамо и перешел в польскую Варту

30-летний украинский защитник Владимир Костевич подписал контракт с польской "Вартой" из Познани.

Как сообщает официальный сайт польского клуба, контракт рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на год.

Предыдущим клубом Костевича было "Динамо" Киев, куда он перешел осенью 2020 года, но так и не провел ни одного матча. В феврале Костевич расторг с "Динамо" контракт, который действовал до конца календарного 2023 года.

До этого Костевич выступал в Польше за "Лех".

Ну и отметим, что "Варта" на данный момент идет пятой в турнирной таблице польской Экстраклясы.