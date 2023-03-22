Костевич: К сожалению, Луческу не слишком на меня рассчитывал

Украинский защитник Владимир Костевич рассказал, почему он разорвал контракт с киевским "Динамо" и перешел в польскую "Варту" из Познани .

Напомним, что Костевич перешел в "Динамо" осенью 2020 года, но так и не провел ни одного матча за киевлян.