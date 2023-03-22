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Костевич: К сожалению, Луческу не слишком на меня рассчитывал

Наши за границей
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Украинец перебрался в Польшу

Костевич: К сожалению, Луческу не слишком на меня рассчитывал

wartapoznan.pl

Новина українською

Украинский защитник Владимир Костевич рассказал, почему он разорвал контракт с киевским "Динамо" и перешел в польскую "Варту" из Познани.

Напомним, что Костевич перешел в "Динамо" осенью 2020 года, но так и не провел ни одного матча за киевлян.

"Я очень рад, что подписал контракт с "Вартой". Я уже так сильно соскучился по игре, что не могу дождаться возвращения на поле. К сожалению, тренер в "Динамо" не слишком на меня рассчитывал, были и травмы, но в последнее время я не отдыхал, много тренировался и ждал своего шанса.

С первой тренировки с "Вартой" у меня сложилось впечатление, что я уже несколько лет в этой команде. На самом деле, я сразу попал в команду и чувствовал себя здесь очень хорошо, да и сотрудничество с игроками и тренерским штабом было отличным с самого начала. Я постараюсь дать команде много качества и динамики на фланге. Считаю, что после моих навесов у партнеров по команде будет много шансов забить. Все, кто меня знает, знают, что я не устану играть", - сказал Костевич.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Варта (Познань)
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Источник:
Варта Познань

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