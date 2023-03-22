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Цыганков вошел в команду недели FIFA 23

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Виктор отличился в матче с Райо Вальекано

Цыганков вошел в команду недели FIFA 23

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков оказался в команде недели в режиме Ultimate Team в симуляторе FIFA 23.

Разработчики оценили действия 25-летнего украинца в матче с "Райо Вальекано" (2:2) в 26-м туре Ла Лиги, в котором он отметился дублем.

Украинец получил специальную карточку "in-form" с улучшенными показателями - рейтинг Цыганкова с апгрейдом – 88. У обычной карты полузащитника в игре рейтинг 80.

Напомним, что в 7 матчах за "Жирону" Цыганков забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона FIFA 23
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