Цыганков вошел в команду недели FIFA 23
Виктор отличился в матче с Райо Вальекано
Фото: facebook.com/gironafc
Украинский вингер "
Разработчики оценили действия 25-летнего украинца в матче с "Райо Вальекано" (2:2) в 26-м туре Ла Лиги, в котором он отметился дублем.
Украинец получил специальную карточку "in-form" с улучшенными показателями - рейтинг Цыганкова с апгрейдом – 88. У обычной карты полузащитника в игре рейтинг 80.
Напомним, что в 7 матчах за "Жирону" Цыганков забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
ST and CDM OP ???? ????#TOTW 2️⃣1️⃣ is now live in #FUT in #FIFA23 ???? pic.twitter.com/PtKur6rf9v— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 22, 2023
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