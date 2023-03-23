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Transfermarkt на 25% поднял цену на Лунина

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Теперь украинец стоит 5 млн евро

Transfermarkt на 25% поднял цену на Лунина

Фото: Real Madrid Club de Fútbol

Новина українською

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков чепионата Испании, которое коснулось в том числе и украинского кипера "Реала" Андрея Лунина.

Так, ценник на 24-летнего голкипера вырос на 1 млн евро – с 4 до 5 миллионов.

Отметим, что пиковая цена Лунина была летом 2018 года – 8,5 миллиона евро.

А вот стоимость Виктора Цыганкова не изменялась после перехода в "Жирону". Последнее обновление ценника было еще 6 декабря прошлого года – 22 миллиона евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (2)
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Mexxxxx (Просяная)
23.03.2023 в 20:12
Даа, это ж сколько вратарей Реала могу купить Челси вместо... Энцо Фернандеса например
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rimofip (Киев)
23.03.2023 в 19:31
В процентах звучит лучше
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