Transfermarkt на 25% поднял цену на Лунина

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков чепионата Испании, которое коснулось в том числе и украинского кипера " Реала " Андрея Лунина.

Так, ценник на 24-летнего голкипера вырос на 1 млн евро – с 4 до 5 миллионов.

Отметим, что пиковая цена Лунина была летом 2018 года – 8,5 миллиона евро.

А вот стоимость Виктора Цыганкова не изменялась после перехода в "Жирону". Последнее обновление ценника было еще 6 декабря прошлого года – 22 миллиона евро.