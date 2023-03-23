Transfermarkt на 25% поднял цену на Лунина
Теперь украинец стоит 5 млн евро
Фото: Real Madrid Club de Fútbol
Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков чепионата Испании, которое коснулось в том числе и украинского кипера "
Так, ценник на 24-летнего голкипера вырос на 1 млн евро – с 4 до 5 миллионов.
Отметим, что пиковая цена Лунина была летом 2018 года – 8,5 миллиона евро.
А вот стоимость Виктора Цыганкова не изменялась после перехода в "Жирону". Последнее обновление ценника было еще 6 декабря прошлого года – 22 миллиона евро.
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Источник:Transfermarkt
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Комментарии (2)
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Mexxxxx (Просяная)
23.03.2023 в 20:12
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rimofip (Киев)
23.03.2023 в 19:31
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