"Не видел, чтобы левый защитник так играл", - экс-форвард Арсенала в восторге от игры Зинченко

Экс-форвард лондонского " Арсенала " Кевин Кэмпбелл высказал свое мнение об игре украинского защитника "канониров" Александра Зинченко.

"Я хочу просто сказать, что я никогда за свою карьеру не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге, проходил к воротам и забивал, как Зинченко сделал это в матче с "Эвертоном".

Он просто играет там, где может повлиять на игру. И Микель Артета доверяет ему, а вы можете видеть, как команда тоже доверяет ему.

Джака стал играть лучше, Мартинелли, Жезус, Парти идеально сочетался с ним в центре полузащиты. Великолепный игрок", – заявил Кэмпбелл в интервью новостному каналу "Арсенала" в твиттере.