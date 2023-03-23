"Не видел, чтобы левый защитник так играл", - экс-форвард Арсенала в восторге от игры Зинченко
Украинец продолжает покорять Лондон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард лондонского "
"Я хочу просто сказать, что я никогда за свою карьеру не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге, проходил к воротам и забивал, как Зинченко сделал это в матче с "Эвертоном".
Он просто играет там, где может повлиять на игру. И Микель Артета доверяет ему, а вы можете видеть, как команда тоже доверяет ему.
Джака стал играть лучше, Мартинелли, Жезус, Парти идеально сочетался с ним в центре полузащиты. Великолепный игрок", – заявил Кэмпбелл в интервью новостному каналу "Арсенала" в твиттере.
Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел 27 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Артем Федецкий: о шедевре Коноплянки на Уэмбли, максимализме Ротаня и симпатии Джонсонюка
- Брентфорд - сборная Украины: когда и где смотреть онлайн контрольный матч
- В Белом доме высказались о "летчике-идиоте", который сбил их БПЛА, и отреагировали на заявления РФ о БК с обедненным ураном
- Алан Смит: Глядя на Мудрика в Челси, я подумал, что, возможно, ему было бы лучше в Арсенале
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО