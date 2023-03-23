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"Не видел, чтобы левый защитник так играл", - экс-форвард Арсенала в восторге от игры Зинченко

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец продолжает покорять Лондон

"Не видел, чтобы левый защитник так играл", - экс-форвард Арсенала в восторге от игры Зинченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард лондонского "Арсенала" Кевин Кэмпбелл высказал свое мнение об игре украинского защитника "канониров" Александра Зинченко.

"Я хочу просто сказать, что я никогда за свою карьеру не видел, чтобы левый защитник появлялся на правом фланге, проходил к воротам и забивал, как Зинченко сделал это в матче с "Эвертоном".

Он просто играет там, где может повлиять на игру. И Микель Артета доверяет ему, а вы можете видеть, как команда тоже доверяет ему.

Джака стал играть лучше, Мартинелли, Жезус, Парти идеально сочетался с ним в центре полузащиты. Великолепный игрок", – заявил Кэмпбелл в интервью новостному каналу "Арсенала" в твиттере.

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Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел 27 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.03.2023 в 23:53
Просто Зіна не захисник, але Гвардійола зробив з нього захисника, Арета не став змінювати позицію, а Сашко грає в свій футбол півзахисника не зважаючи на свій статус))) Молодець
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