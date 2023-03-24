Леоненко: Зинченко просто везучий. Он точно платит за статьи о себе в Украине
Виктор Леоненко не устает критиковать украинского защитника
EPL
Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко критично высказался о защитнике лондонского "Арсенала" Александре Зинченко.
"Зинченко просто везучий. С чего вы взяли, что в Англии о нем пишут не трактористы? Может, он платит за статьи о себе, я ж не знаю. В Украине он точно платит, я даже знаю кому, но говорить не буду. Однако я за это не виню Зинченко.
Пишут, что он "супер", а смотришь на статистику – один гол и два ассиста. У нас такие, как Вацки, любят смотреть на таблицы, где "Арсенал" идет на первом месте, и делать выводы. А если брать конкретно Вацко, то он просто читает иностранную прессу [о Зинченко] и пересказывает ее", - заявил Леоненко в интервью FanDay.
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