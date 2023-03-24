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Леоненко: Зинченко просто везучий. Он точно платит за статьи о себе в Украине

Наши за границей
(1 голосов)

Виктор Леоненко не устает критиковать украинского защитника

Леоненко: Зинченко просто везучий. Он точно платит за статьи о себе в Украине

EPL

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко критично высказался о защитнике лондонского "Арсенала" Александре Зинченко.

"Зинченко просто везучий. С чего вы взяли, что в Англии о нем пишут не трактористы? Может, он платит за статьи о себе, я ж не знаю. В Украине он точно платит, я даже знаю кому, но говорить не буду. Однако я за это не виню Зинченко.

Пишут, что он "супер", а смотришь на статистику – один гол и два ассиста. У нас такие, как Вацки, любят смотреть на таблицы, где "Арсенал" идет на первом месте, и делать выводы. А если брать конкретно Вацко, то он просто читает иностранную прессу [о Зинченко] и пересказывает ее", - заявил Леоненко в интервью FanDay.

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В статье: Виктор Леоненко Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
FanDay

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Комментарии (10)
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Скачков Леонід (Рівне)
24.03.2023 в 13:07
Рання деменція?
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2023 в 13:02
Висловлювання відвідувачів сайту про Леоненка: - заздрість, - тронулся, - полудурок конченый, - ідіот, - сам собі подобається. Загалом, надано достатньо вичерпана характеристика. Можна одним реченням: Людина, яка сама собі подобається, від заздрості полудурок конченый тронулся, дійшов до ідіотизму...
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+1
0
JudgeDredd (Киев)
24.03.2023 в 12:21
Господи, та що ж це таке? Цій людині хоч хтось чи щось подобається? Ну, крім себе, звичайно.
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+3
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
24.03.2023 в 12:23
Его коти)))
Ответить
+1
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
24.03.2023 в 12:24
А, и пиво еще)))
Ответить
+1
0
dp_dp (Ukraine)
24.03.2023 в 12:03
Если бы Леоненко платил грамотным спичрайтерам, то не выглядел бы идиотом. А так выглядит:)
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+5
0
JudgeDredd (Киев)
24.03.2023 в 12:20
+1000)
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
24.03.2023 в 12:03
Витя, а ты просто конченый дурак. Даже - полудурок - что много хужее…(((
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+4
0
avatar
Como estas (Santa-Pola)
24.03.2023 в 12:00
И два раза подряд игроком месяца его тоже выбрали трактористы за деньги, ага, так и запишем.И экспертам он тоже платит в Англии и журналистам. У него там на покушать хоть деньги остаются или тырит еду из клубной столовой?))) Совсем уже Леон головой тронулся...
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+4
0
Іван С (Луцьк)
24.03.2023 в 11:56
Заздрість.
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+5
0

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