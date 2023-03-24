Зинченко: Я благодарен Уфе, но сейчас я ничего не хочу слышать об этой стране

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко в интервью английским СМИ рассказал о войне в Украине.

"Россия? Я даже не хочу называть имя этой страны… Я просто скажу: страна-террорист.

Путин? Я не хочу говорить о… Этот человек вообще…

Я благодарен ФК "Уфа" за все, что они для меня сделали. Но после террористического вторжения я не хочу иметь никаких воспоминаний о том времени. Честно говоря, я ничего не хочу слышать об этой стране. Потому что каждый божий день из-за них гибнут украинцы.

В Украине нет такого человека, который бы ничего не потерял з-за этой войны. Эта война коснулась всех нас, и с тех пор наше мнение полностью изменилось.

К сожалению, мы уже к этому привыкли. Тем не менее, мы не теряем надежды, что в ближайшем будущем все будет хорошо.

Я хотел бы сказать огромное спасибо нашей украинской армии за эту возможность. Что мы все еще можем играть в футбол, все еще играть за сборную Украины. Чтобы представлять нашу страну на таком уровне.

Конечно, это серьезное давление, но мы стараемся использовать каждую возможность, которую имеем - чтобы играть за сборную. Ведь мы играем за наш герб, за нашу страну. Мы все понимаем ответственность.

Конечно, мы благодарны за поддержку западным странам, той же Великобритании. Без вашей поддержки не знаю даже, что было бы.

Помню, первый месяц после вторжения я шел в магазин, ко мне подходили маленькие дети и говорили: "Мы все с вами, мы за вас молимся. И мы надеемся, что все будет хорошо". Им было лет по 10.

Для меня такие вещи наиболее чувствительны, чем любые другие события. Значит, даже маленькие дети переживают с вами эту ситуацию", - сказал Зинченко.