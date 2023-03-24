Хацкевич - про Зинченко: Чтобы быть одним из лучших защитников, надо провести на высоком уровне не полсезона, а несколько лет

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением об игре украинского защитника " Арсенала " Александра Зинченко.

"Давайте сейчас не будем вешать клише. Чтобы быть одним из лучших защитников, надо провести на высоком уровне не полсезона, а несколько лет. Сегодня Зинченко смотрится великолепно.

FourFourTwo признал Зинченко лучшим левым защитником мира? Это же английская пресса, испанцы, например, могут поставить Сашу на третье или пятое место. Это все относительно. Но сейчас он смотрится отлично. В данный момент Зинченко по праву находится в числе лучших левых защитников мира", - сказал Хацкевич.