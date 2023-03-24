Хацкевич - про Зинченко: Чтобы быть одним из лучших защитников, надо провести на высоком уровне не полсезона, а несколько лет
Но сейчас Алекс выглядит очень хорошо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился мнением об игре украинского защитника "
"Давайте сейчас не будем вешать клише. Чтобы быть одним из лучших защитников, надо провести на высоком уровне не полсезона, а несколько лет. Сегодня Зинченко смотрится великолепно.
FourFourTwo признал Зинченко лучшим левым защитником мира? Это же английская пресса, испанцы, например, могут поставить Сашу на третье или пятое место. Это все относительно. Но сейчас он смотрится отлично. В данный момент Зинченко по праву находится в числе лучших левых защитников мира", - сказал Хацкевич.
Напомним, что в текущем сезоне Зинченко провел 27 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Звягель минимально обыграл Динамо U-19. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Леоненко: Зинченко просто везучий. Он точно платит за статьи о себе в Украине
- Брентфорд-В – Украина 0:2. Видео голов и лучших моментов матча
- Вацко: Коллина когда-то сказал Леоненко: В 90-х ты был сильным футболистом, но в своем развитии ты там и остался
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО