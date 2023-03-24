Шевченко - о Мудрике: АПЛ требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет
Андрей Николаевич уверен, что это покупка на перспективу
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Легенда украинского футбола, экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко в интервью The Athletic высказался относительно тяжелой адаптации вингера Михаила Мудрика в "
"То, что сработало для меня в Милане и Лондоне – это погружение в культуру, изучение языка, чтобы я мог общаться со своими одноклубниками.
Это поможет ему быстрее акклиматизироваться, что немаловажно, когда вы переезжаете в любую страну мира. Клуб и тренер обеспечат его всем необходимым для повышения уровня.
"Челси" купил талантливого игрока, когда он еще очень молод. Это на будущее. Он только начинает свой путь в серьезной футбольной карьере. Его первый шаг, переход к "Челси", правильный. Он является частью амбициозного проекта и находится в надежных руках.Читайте такжеУсик: Мудрик стоит чуть больше 100 млн. Он может привезти в Украину четвертый Золотой мяч
Решение получить его прямо сейчас зависело от того, как клуб верит в его талант. У него очень длинный контракт, это очень необычно. "Челси" инвестирует в свое будущее.
АПЛ обычно требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет. Давайте посмотрим, что он может сделать в долгосрочной перспективе. Клуб должен терпеливо относиться к нему, верить в его талант", – сказал Шевченко.
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