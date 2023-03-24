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Шевченко - о Мудрике: АПЛ требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет

Наши за границей
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Андрей Николаевич уверен, что это покупка на перспективу

Шевченко - о Мудрике: АПЛ требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинского футбола, экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко в интервью The Athletic высказался относительно тяжелой адаптации вингера Михаила Мудрика в "Челси".

"То, что сработало для меня в Милане и Лондоне – это погружение в культуру, изучение языка, чтобы я мог общаться со своими одноклубниками.

Это поможет ему быстрее акклиматизироваться, что немаловажно, когда вы переезжаете в любую страну мира. Клуб и тренер обеспечат его всем необходимым для повышения уровня.

"Челси" купил талантливого игрока, когда он еще очень молод. Это на будущее. Он только начинает свой путь в серьезной футбольной карьере. Его первый шаг, переход к "Челси", правильный. Он является частью амбициозного проекта и находится в надежных руках.

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Решение получить его прямо сейчас зависело от того, как клуб верит в его талант. У него очень длинный контракт, это очень необычно. "Челси" инвестирует в свое будущее.

АПЛ обычно требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет. Давайте посмотрим, что он может сделать в долгосрочной перспективе. Клуб должен терпеливо относиться к нему, верить в его талант", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна

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