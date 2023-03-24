Зинченко: У Арсенала много лидеров. Им может быть даже парень из раздевалки
Канониры сейчас на ходу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "
"У нас много лидеров. Дело не в том, чтобы отличиться на поле. Лидер может быть в раздевалке. Им может быть парень, который немного играет, но он все равно с командой - дает энергию, поддержку, советы. Потому что невозможно в одиночку выиграть игру, трофей, турнир, что угодно.
Представьте, что кто-то играет, а другой парень на вашей позиции сидит отдельно, вообще не разговаривает с вами, не помогает. Нет", - сказал Зинченко.
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Источник:Daily Mail
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