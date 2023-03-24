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Зинченко: У Арсенала много лидеров. Им может быть даже парень из раздевалки

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Канониры сейчас на ходу

Зинченко: У Арсенала много лидеров. Им может быть даже парень из раздевалки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился эмоциями об атмосфере в лондонской команде.

"У нас много лидеров. Дело не в том, чтобы отличиться на поле. Лидер может быть в раздевалке. Им может быть парень, который немного играет, но он все равно с командой - дает энергию, поддержку, советы. Потому что невозможно в одиночку выиграть игру, трофей, турнир, что угодно.

Представьте, что кто-то играет, а другой парень на вашей позиции сидит отдельно, вообще не разговаривает с вами, не помогает. Нет", - сказал Зинченко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Daily Mail

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Будєм разбіратся (Київ)
24.03.2023 в 23:09
“Ним може бути», а не «Їм»
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2.dc (Николаев)
24.03.2023 в 23:09
…)
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