Зинченко: У Арсенала много лидеров. Им может быть даже парень из раздевалки

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко поделился эмоциями об атмосфере в лондонской команде.

"У нас много лидеров. Дело не в том, чтобы отличиться на поле. Лидер может быть в раздевалке. Им может быть парень, который немного играет, но он все равно с командой - дает энергию, поддержку, советы. Потому что невозможно в одиночку выиграть игру, трофей, турнир, что угодно.

Представьте, что кто-то играет, а другой парень на вашей позиции сидит отдельно, вообще не разговаривает с вами, не помогает. Нет", - сказал Зинченко.