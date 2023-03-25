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Фран Соль: Я не вижу 95 миллионов евро разницы между Цыганковым и Мудриком

Наши за границей
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(1 голосов)

Испанец выдал оду бывшему одноклубнику

Фран Соль: Я не вижу 95 миллионов евро разницы между Цыганковым и Мудриком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий киевского "Динамо" Фран Соль сравнил Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

“Я был очень удивлен, потому что я не вижу 95 миллионов разницы между ними. Это вопрос рынка, и "Жирона" очень хорошо поработала, чтобы добиться этого. Уверяю вас, что такой разницы нет, ведь Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского "Динамо" и сделал гораздо больше, чем Мудрик, у которого был хороший год в "Шахтере". Дальше увидим, а пока он этого не показал”, – сказал Соль.

Также испанец отметил, что его не удивила быстрая адаптация Цыганкова в Испании.

“Меня это не удивило. Я хорошо знаю его и знал, что он способен это сделать. У него такой уровень, чтобы играть в стартовом составе “Жироны”, и Мишель, который знает больше, чем я, это знает. Он ставит его в решающие матчи, и я хочу его поздравить, потому что он этого заслуживает. Я свидетель того, что он старался и много работал, чтобы быть здесь”, – добавил Соль.

Цыганков за стартовые семь матчей в Испании трижды забил и столько же раз отдал голевые передачи. На счету Мудрика один ассист в семи поединках за "Челси".

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В статье: Виктор Цыганков Михаил Мудрик Фран Соль
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Источник:
L’esportiu

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Комментарии (9)
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kalan-86 (Анкара)
25.03.2023 в 17:44
Тому, що Віктор не гравець Шахтаря. Там цін менше 40 мільйонів взагалі не чули.
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.03.2023 в 17:37
Різниця у тому, що Циганков значно сильніший
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+2
-1
avatar
студент (Харьков)
25.03.2023 в 17:53
Чим значно сильніше?
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0
-3
avatar
студент (Харьков)
25.03.2023 в 16:59
Никому уже не секрет что рыжий бандюг и путинский щенок ахметов потерял от войны огромные деньги. А 100 миллионов за Мудрика это маленькая компенсация ахметову от путина за разрушенный Азовсталь. Деньги за Мишку платило не руководство Челси а сам Абрамович кошелек путина. Инфа 100 %.
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+1
-3
K-Spirit (Киев)
25.03.2023 в 17:10
Реально там только 70 млн. 30 надо еще заработать как бонусы, а с такой игрой
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+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.03.2023 в 17:20
Туповатый ты студент жижа. Какое отношение имеет к клубу Абрамович? Скоро уже год, как он продал Челси
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+1
-3
avatar
студент (Харьков)
25.03.2023 в 17:52
Формально Абрамович не президент. Но фактически он продолжает отмывать путинские бабки через структуру под названием Челси. Теперь тебе все понятно жидовская морда?
0
-2
kalan-86 (Анкара)
25.03.2023 в 18:09
Студент, ти точно хворий на всю голову.
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
25.03.2023 в 16:36
Нічого дивовижного... Одні хапнули, що змогли, а у інших "Всьо пропало", хоч якусь копійчини вирвали
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0
0

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