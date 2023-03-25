Фран Соль: Я не вижу 95 миллионов евро разницы между Цыганковым и Мудриком
Испанец выдал оду бывшему одноклубнику
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Экс-нападающий киевского "Динамо" Фран Соль сравнил Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.
“Я был очень удивлен, потому что я не вижу 95 миллионов разницы между ними. Это вопрос рынка, и "Жирона" очень хорошо поработала, чтобы добиться этого. Уверяю вас, что такой разницы нет, ведь Виктор был одним из лучших бомбардиров киевского "Динамо" и сделал гораздо больше, чем Мудрик, у которого был хороший год в "Шахтере". Дальше увидим, а пока он этого не показал”, – сказал Соль.
Также испанец отметил, что его не удивила быстрая адаптация Цыганкова в Испании.
“Меня это не удивило. Я хорошо знаю его и знал, что он способен это сделать. У него такой уровень, чтобы играть в стартовом составе “Жироны”, и Мишель, который знает больше, чем я, это знает. Он ставит его в решающие матчи, и я хочу его поздравить, потому что он этого заслуживает. Я свидетель того, что он старался и много работал, чтобы быть здесь”, – добавил Соль.
Цыганков за стартовые семь матчей в Испании трижды забил и столько же раз отдал голевые передачи. На счету Мудрика один ассист в семи поединках за "Челси".
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