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Петраков нагрубил журналисту после вопроса о заменах в матче Армения - Турция

Наши за границей
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(5 голосов)

Украинский наставник ответил очень резко

Петраков нагрубил журналисту после вопроса о заменах в матче Армения - Турция

Фото: ffa.am

Новина українською

Наставник сборной Армении Александр Петраков дал комментарий после матча с Турцией (1:2) и резко высказался в сторону журналистов:

– Начались ли проблемы после смены схемы и не опоздали ли вы с заменами во втором тайме?

– Вы тренер, у вас есть лицензия?

– Да, лицензия С.

- Можете подать свою кандидатуру на главного тренера сборной, будете тренировать, если вы говорите, что я опоздал. Упрекаете этим. У вас лицензия С, а говорите тренеру, имеющему лицензию PRO.

Я не считаю, что опоздал с заменами. Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Для того чтобы что-то сделать, нужно больше узнать. Но это не отговорка. Понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. Через неделю невозможно узнать ребят, куда кого-то поставить, кем усилить и так далее. Хотите винить меня – вините, – сказал Петраков.

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В статье: Армения Турция Александр Петраков
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Источник:
sport.news.am

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Комментарии (5)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.03.2023 в 23:02
Принизив країну, а не себе.... Хамло
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+2
-1
янковский ян (Запорожье)
25.03.2023 в 23:16
Согласен. Его то сейчас ассоциируют впервую очередь как украинца. А вести себя нужно везде порядочно.
Ответить
+2
0
Andriy Mironyuk
25.03.2023 в 22:47
А хтось здивований? Що зі збірними в Україні він поводився краще? Хамло звичайне?
Ответить
+7
0
янковский ян (Запорожье)
25.03.2023 в 22:44
Неправильно он начал. Хамить журналистам после победы ещё соцдет с рук. А вот после поражения... Нет
Ответить
+5
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
25.03.2023 в 22:44
Довго там не затримається.
Ответить
+6
0

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