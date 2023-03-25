Петраков нагрубил журналисту после вопроса о заменах в матче Армения - Турция

Наставник сборной Армении Александр Петраков дал комментарий после матча с Турцией (1:2) и резко высказался в сторону журналистов:

– Начались ли проблемы после смены схемы и не опоздали ли вы с заменами во втором тайме?

– Вы тренер, у вас есть лицензия?

– Да, лицензия С.

- Можете подать свою кандидатуру на главного тренера сборной, будете тренировать, если вы говорите, что я опоздал. Упрекаете этим. У вас лицензия С, а говорите тренеру, имеющему лицензию PRO.

Я не считаю, что опоздал с заменами. Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Для того чтобы что-то сделать, нужно больше узнать. Но это не отговорка. Понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. Через неделю невозможно узнать ребят, куда кого-то поставить, кем усилить и так далее. Хотите винить меня – вините, – сказал Петраков.