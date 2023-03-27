Тренер Жироны: У Цыганкова хорошее спортивное образование. Ему есть что совершенствовать

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями по поводу игры украинского вингера команда Виктора Цыганкова.

"Виктор – игрок очень высокого уровня. У него есть природный талант и впечатляющие физические и технические индивидуальные способности.

Цыганков очень скромный мальчик, который имеет хорошее спортивное образование, поскольку его отец также из мира спорта. Он знает, что ему есть что совершенствовать. Он продолжает учить испанский. У него пока нет полного доверия от одноклубников, ведь он только недавно присоединился к "Жироне" после многих лет в "Динамо".