Тренер Жироны: У Цыганкова хорошее спортивное образование. Ему есть что совершенствовать
Мичел Санчес оценил выступления украинца в Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями по поводу игры украинского вингера команда Виктора Цыганкова.
"Виктор – игрок очень высокого уровня. У него есть природный талант и впечатляющие физические и технические индивидуальные способности.
Цыганков очень скромный мальчик, который имеет хорошее спортивное образование, поскольку его отец также из мира спорта. Он знает, что ему есть что совершенствовать. Он продолжает учить испанский. У него пока нет полного доверия от одноклубников, ведь он только недавно присоединился к "Жироне" после многих лет в "Динамо".
Мы не были удивлены его уровнем. Надеемся увидеть еще лучшую игру в его исполнении в этом сезоне", — рассказал Санчес.
Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Цыганков провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.
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