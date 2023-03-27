Стабильность - признак мастерства. Цены на украинцев во Франции не претерпели изменений

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков чемпионата Франции .

Интересно, что изменения ценников не коснулись украинских легионеров.

Хавбек "Марселя" Руслан Малиновский все еще стоит 18 млн евро, причем эта цена держится за игроком еще с ноября 2022 года, когда он играл в "Аталанте".

Защитник "Страсбура" Эдуард Соболь сохранил за собой цену в 3 млн евро. Этот ценник держится за игроком также с осени прошлого года, когда он играл за "Брюгге".

Не изменилась цена и на защитника Даниила Игнатенко, котоырй играет в Лиге 2 за "Бордо" – 1.8 млн евро.

Ну и напомним, что на данный момент самым дорогим украинским игроком является вингер "Арсенала" Михаил Мудрик, который оценивается порталом в 60 млн евро. На втором месте "канонир" Александр Зинченко (40 млн евро), на третьем – Виктор Цыганков из "Жироны" и Виталий Миколенко из "Эвертона" (по 22 млн евро).