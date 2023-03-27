Стабильность - признак мастерства. Цены на украинцев во Франции не претерпели изменений
Малиновский, Соболь и Игнатенко
Твиттер Марселя
Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков
Интересно, что изменения ценников не коснулись украинских легионеров.
Хавбек "Марселя" Руслан Малиновский все еще стоит 18 млн евро, причем эта цена держится за игроком еще с ноября 2022 года, когда он играл в "Аталанте".
Защитник "Страсбура" Эдуард Соболь сохранил за собой цену в 3 млн евро. Этот ценник держится за игроком также с осени прошлого года, когда он играл за "Брюгге".
Не изменилась цена и на защитника Даниила Игнатенко, котоырй играет в Лиге 2 за "Бордо" – 1.8 млн евро.
Ну и напомним, что на данный момент самым дорогим украинским игроком является вингер "Арсенала" Михаил Мудрик, который оценивается порталом в 60 млн евро. На втором месте "канонир" Александр Зинченко (40 млн евро), на третьем – Виктор Цыганков из "Жироны" и Виталий Миколенко из "Эвертона" (по 22 млн евро).
Ну и о том, как изменились цены на франзуских "зубров" - Неймара, Месси, Мбаппе и других -
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