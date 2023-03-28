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Украинский вингер отличился голом в Кубке Казахастана

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Команда украинца пробилась в основную сетку турнира

Украинский вингер отличился голом в Кубке Казахастана

Фото: instagram.com/fc.turan

Новина українською

В понедельник, 27 марта, "Туран" на выезде обыграл "Хан-Тенгри" в групповом розыгрыше Кубка Казахстана со счетом 4:3. В составе гостей участие принял украинский вингер Виталий Балашов, который положил начало победы своей команды. 32-летний украинец отличился на 25-й минуте.

Решающий гол был забит в компенсированное время поединка. Благодаря этому успеху команда Балашова набрала максимальные 9 очков в квалификации и пробилась в основную сетку Кубка Казахстана.

Напомним, Балашов стал игроком "Турана" в середине марта этого года. По информации Transfermarkt, он подписал контракт до 31 декабря 2023 года. Накануне он забил дебютный мяч в ворота "Жетысай" (4:0).

В Украине Виталий известен по выступлениям за одесский "Черноморец", ужгородскую "Говерлу" и донецкий "Олимпик". Также он выступал за российский "Тамбов", белорусскую "Ислочь", молдавский "Милсами", польскую "Вислу" и карагандинский "Шахтер".

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В статье: Виталий Балашов
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