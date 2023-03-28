"Почему я вам должен объяснять свое решение". Петраков снова повздорил с журналистом
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ffa.am
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков резко ответил на вопрос журналиста про то, почему он не заменил Тиграна Барсегяна в матче против Турции (1:2) в отборе на Евро-2024.
– А вы считаете, что он не должен играть? Это ваше мнение, что он не должен играть? Я главный тренер. Это мое решение.
– Объясните свое решение.
– А почему я вам должен объяснять это решение? Я просто сказал: я главный тренер. Я принял такое решение. Вот и все. Вам не нравится Тигран Барсегян? Вы считаете, что я должен был его менять? Я принял такое решение. Если можете, простите меня, пожалуйста.
– Нет, это не вопрос прощения...
– Нет, я вам тоже ответил. Я главный тренер. Я за это отвечаю. Вы здесь можете меня критиковать. Поэтому я и главный тренер, правильно? Вы у меня спросили, почему я не поменял его. Я говорю, что я главный тренер и принял такое решение. Я же вас не обидел?
– Нет-нет. Это ответ. Принимается.
– Вы меня извините. Я принял такое решение. Правильное оно, неправильное…, – сказал Петраков.
Отметим, что после матча со сборной Турции Петраков нагрубил журналисту, который задал специалисту неудобный вопрос.
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