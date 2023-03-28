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"Терпения, выдержки и взаимоподдержки", - Суркис поздравил Цыганкова с рождением сына

Наши за границей
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У вингера родился сын

"Терпения, выдержки и взаимоподдержки", - Суркис поздравил Цыганкова с рождением сына

instagram.com/viktortsygankov

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил экс-вингера "бело-синих" Виктора Цыганкова с рождением первенца.

Напомним, прошлой зимой Цыганков покинул "Динамо" и перешел в испанскую "Жирону" за пять миллионов евро плюс 50% от последующей продажи.

"Рождение ребенка – знаковое событие в жизни любой семьи. Это и новые, приятные эмоции и большая ответственность. Поздравляю вас с пополнением в семье и желаю наслаждаться каждым моментом отцовства.

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Пусть ваш сын растет здоровым, счастливым, как можно чаще вас радует и дарит положительные эмоции.

А вам с супругой – терпение, выдержки и взаимоподдержки. Верю, что это счастливое событие придаст вдохновение и моральный подъем и будет способствовать дальнейшим успехам на футбольном поле", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ФК Динамо

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