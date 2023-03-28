Маркевич: Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести, хамить СМИ? Ему нужно остыть

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение об очередном странном инциденте с украинским наставником сборной Армении Александром Петраковым, который продолжает хамить журналистам и в Армении .

"Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести? Как можно хамить СМИ, когда они задают нормальные вопросы? Каждый тренер после игры на эмоциях, но нужно держать себя в руках. В Украине у него тоже были конфликты с журналистами. Это ненормально. Я ему советую немного остыть и думать о своей команде.

Почему он так себя ведет? Характер тут не при чем. У каждого есть своя работа: у Петракова своя, у журналистов своя. Мне, бывало, тоже не нравились вопросы журналистов, но я всегда отвечал и не грубил, потому что понимал, что это их работа. Тем более, Армения проиграла [Турции] и он должен понимать, что будут неудобные вопросы. Ему нужно успокоиться.

Поведение Петракова его не украшает, тем более в другой стране. Пусть ведет себя достойно. Если он так будет реагировать на каждый вопрос, то думаю, ему недолго осталось работать в Армении. Не сделал ли он ошибку, возглавив сборную Армении? Это его проблемы", – сказал Маркевич.