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Маркевич: Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести, хамить СМИ? Ему нужно остыть

Наши за границей
(1 голосов)

Александр Петраков продолжает чудить и в Армении

Маркевич: Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести, хамить СМИ? Ему нужно остыть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение об очередном странном инциденте с украинским наставником сборной Армении Александром Петраковым, который продолжает хамить журналистам и в Армении.

"Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести? Как можно хамить СМИ, когда они задают нормальные вопросы? Каждый тренер после игры на эмоциях, но нужно держать себя в руках. В Украине у него тоже были конфликты с журналистами. Это ненормально. Я ему советую немного остыть и думать о своей команде.

Почему он так себя ведет? Характер тут не при чем. У каждого есть своя работа: у Петракова своя, у журналистов своя. Мне, бывало, тоже не нравились вопросы журналистов, но я всегда отвечал и не грубил, потому что понимал, что это их работа. Тем более, Армения проиграла [Турции] и он должен понимать, что будут неудобные вопросы. Ему нужно успокоиться.

Поведение Петракова его не украшает, тем более в другой стране. Пусть ведет себя достойно. Если он так будет реагировать на каждый вопрос, то думаю, ему недолго осталось работать в Армении. Не сделал ли он ошибку, возглавив сборную Армении? Это его проблемы", – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Армения Александр Петраков
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Источник:
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
28.03.2023 в 19:05
Мирон Богданович, будьте обережні, за такі коментарі ( доречі обґрунтовані і по справі) , стосовно «великого коуча», вас можуть захейтити його персональні прихильники, які вважають таку поведінку прийнятною і такою, яка зовсім не соромить країну, громадянином якої він є.
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