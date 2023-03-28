Николай Павлов: Петраков просто позорит себя и нашу страну, показывая, что не может себя вести
Так нельзя!
Президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов высказал свое мнение об очередном странном инциденте с украинским наставником сборной Армении Александром Петраковым, который продолжает хамить журналистам и в Армении.
"У него просто нет опыта на взрослом уровне работы. Наверное, когда он работал с детьми и давал такие пресс-конференции, на это никто не обращал внимания. А сегодня, благодаря обстоятельствам, он вышел на международный уровень, но в развитии остался с юношами, так разговаривает с журналистами. Так нельзя! Он просто позорит себя и нашу страну, показывая, что не может себя вести. Мне стыдно за него.
Помню, в Украине ему задавала нормальные вопросы приятная девушка-журналист, а он... Она же готовилась, искала информацию, проделала столько работы, а он так по-хамски отвечает. Я являюсь президентом Всеукраинского объединения тренеров, а Петраков входит в наше сообщество, поэтому мне стыдно вдвойне. Мне очень стыдно, что у нас есть такие тренероы", - заявил Павлов.
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