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Николай Павлов: Петраков просто позорит себя и нашу страну, показывая, что не может себя вести

Наши за границей
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Так нельзя!

Николай Павлов: Петраков просто позорит себя и нашу страну, показывая, что не может себя вести

Новина українською

Президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов высказал свое мнение об очередном странном инциденте с украинским наставником сборной Армении Александром Петраковым, который продолжает хамить журналистам и в Армении.

"У него просто нет опыта на взрослом уровне работы. Наверное, когда он работал с детьми и давал такие пресс-конференции, на это никто не обращал внимания. А сегодня, благодаря обстоятельствам, он вышел на международный уровень, но в развитии остался с юношами, так разговаривает с журналистами. Так нельзя! Он просто позорит себя и нашу страну, показывая, что не может себя вести. Мне стыдно за него.

Помню, в Украине ему задавала нормальные вопросы приятная девушка-журналист, а он... Она же готовилась, искала информацию, проделала столько работы, а он так по-хамски отвечает. Я являюсь президентом Всеукраинского объединения тренеров, а Петраков входит в наше сообщество, поэтому мне стыдно вдвойне. Мне очень стыдно, что у нас есть такие тренероы", - заявил Павлов.

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В статье: Николай Павлов Армения Александр Петраков
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Источник:
Fanday

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