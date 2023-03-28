Ждем пресс-конференцию. Первая ничья Петракова во главе сборной Армении

Во вторник, 28 марта, сборная Украины под руководством украиснкого коуча Александра Петракова в Ереване сыграла товарищеский матч с Кипром.

Игра завершилась со счетом 2:2, а дубль в составе армянской команды оформил 19-летний Грант-Леон Ранос, для которого этот матч стал дебютным в национальной команде.

До 83-й минуты Армения вела со счетом 2:1, но киприоты все-таки смогли вырвать ничью.

Напомним, что Петраков в отборе к Евро-2024 успел проиграть Турции (1:2), традиционно нахамил журналистам , и вот наконец-то взял ничью, хоть и в товарищеском матчем.

Впрочем, ждем пресс-конференцию. Потому что на них тренер зачастую выступает интереснее, чем его команды на поле.

Армения – Кипр 2:2

Голы: Ранос, 51, 59 – Каро, 43, Христофи, 83