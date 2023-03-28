Ждем пресс-конференцию. Первая ничья Петракова во главе сборной Армении
Армения сыграла 2:2 с Кипром
Колаж: ffa.am
Во вторник, 28 марта, сборная Украины под руководством украиснкого коуча Александра Петракова в Ереване сыграла товарищеский матч с Кипром.
Игра завершилась со счетом 2:2, а дубль в составе армянской команды оформил 19-летний Грант-Леон Ранос, для которого этот матч стал дебютным в национальной команде.
До 83-й минуты Армения вела со счетом 2:1, но киприоты все-таки смогли вырвать ничью.
Напомним, что Петраков в отборе к Евро-2024 успел проиграть Турции (1:2),
Впрочем, ждем пресс-конференцию. Потому что на них тренер зачастую выступает интереснее, чем его команды на поле.
Армения – Кипр 2:2
Голы: Ранос, 51, 59 – Каро, 43, Христофи, 83
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