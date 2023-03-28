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Ждем пресс-конференцию. Первая ничья Петракова во главе сборной Армении

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Армения сыграла 2:2 с Кипром

Ждем пресс-конференцию. Первая ничья Петракова во главе сборной Армении

Колаж: ffa.am

Новина українською

Во вторник, 28 марта, сборная Украины под руководством украиснкого коуча Александра Петракова в Ереване сыграла товарищеский матч с Кипром.

Игра завершилась со счетом 2:2, а дубль в составе армянской команды оформил 19-летний Грант-Леон Ранос, для которого этот матч стал дебютным в национальной команде.

До 83-й минуты Армения вела со счетом 2:1, но киприоты все-таки смогли вырвать ничью.

Напомним, что Петраков в отборе к Евро-2024 успел проиграть Турции (1:2), традиционно нахамил журналистам, и вот наконец-то взял ничью, хоть и в товарищеском матчем.

Впрочем, ждем пресс-конференцию. Потому что на них тренер зачастую выступает интереснее, чем его команды на поле.

Армения – Кипр 2:2

Голы: Ранос, 51, 59 – Каро, 43, Христофи, 83

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Источник: Реброва не будет в сборной Украины, Ротань останется
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В статье: Армения Кипр Александр Петраков
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