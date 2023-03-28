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Сабо: В Украине Петраков говорил совершенно другие вещи, а в итоге пошел работать к союзникам России

Наши за границей
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Йожеф Йожефович как всегда острый на язык

Сабо: В Украине Петраков говорил совершенно другие вещи, а в итоге пошел работать к союзникам России

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Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение об очередном странном инциденте с украинским наставником сборной Армении Александром Петраковым, который продолжает хамить журналистам и в Армении.

"Я вообще не понимаю, зачем Петраков пошел работать в Армению. Думаю, денег на жизнь он уже заработал. Он что, не знал, что Армения под Россией? Петраков вообще натворил там делов, игроков из России вызвал. Не поверю, что без них нельзя было обойтись.

В Украине Петраков говорил совершенно другие вещи, а в итоге пошел работать к союзникам России. Этим он уже и так себе насрал. Как после такого он вернется в Киев, где проживает? Что он будет чувствовать?!

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Это уму непостижимо! К тому же, в сборной Армении нет нормальной команды и футболистов, они всем будут проигрывать. Он не топ-тренер, чтобы из ничего сделать команду.

Почему Петраков конфликтует с журналистами? Наверное, такой у него характер, но так нельзя! Он сам себе нагадил и сделал все, чтобы против него были журналисты и специалисты. На молодежном уровне можно было делать все что угодно: и посадить игрока на скамейку, и резко ответить, но на международном уровне нельзя так себя вести.

Петракову нельзя было ссориться с журналистами. Корреспонденты делают свою работу и их нужно уважать. Думаю, Петраков проиграет еще одну-две игры и сам уйдет из сборной Армении. Он недолго там пробудет. Я ему советую самому уйти оттуда", – сказал Сабо.

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В статье: Армения Йожеф Сабо Александр Петраков
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