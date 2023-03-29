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Ребров: Много слухов обо мне и сборной. Я должен все это комментировать?

Наши за границей
(2 голосов)

Украинский специалист отреагировал на слухи

Ребров: Много слухов обо мне и сборной. Я должен все это комментировать?

facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал слухи в СМИ, что для него приоритетом является пролонгации сотрудничества с эмиратским клубом, а не работа на посту наставника сборной Украины.

"В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен все это комментировать?

Я озвучил свою позицию относительно работы в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него", — сказал Ребров в интервью "Украинский футбол".

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. По имеющейся информации, Ребров должен приступить к работе с национальной командой после завершения контракта с "Аль-Айном" в июне.

Сам Сергей Станиславович не раз заявлял, что с радостью возглавил бы сине-желтых.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (1)
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Moro (Київ)
29.03.2023 в 12:55
Та кому ти нафіг вперся? сидиш в теплому місці - то й сиди. Диви, царь ще й коментувати не хоче)
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