Ребров: Много слухов обо мне и сборной. Я должен все это комментировать?

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал слухи в СМИ, что для него приоритетом является пролонгации сотрудничества с эмиратским клубом, а не работа на посту наставника сборной Украины.

"В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен все это комментировать? Я озвучил свою позицию относительно работы в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него", — сказал Ребров в интервью "Украинский футбол".

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань. По имеющейся информации, Ребров должен приступить к работе с национальной командой после завершения контракта с "Аль-Айном" в июне.

Сам Сергей Станиславович не раз заявлял, что с радостью возглавил бы сине-желтых.