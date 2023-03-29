  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ковалец: Груз ответственности мешает Мудрику показывать свои лучшие качества
В тренде

Ковалец: Груз ответственности мешает Мудрику показывать свои лучшие качества

Наши за границей
(1 голосов)

Известный тренер верит, что молодой игрок справится с трудностями

Ковалец: Груз ответственности мешает Мудрику показывать свои лучшие качества

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец поделился своим мнением об игре украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в АПЛ.

"Давайте будем терпеливыми и не будем делать поспешных выводов. Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться в очень сильном английском элитном дивизионе. Пока над ним тяготеет груз ответственности и это изрядно мешает ему демонстрировать свои лучшие качества.

Но обогатившись ценным опытом, Мудрик все может исправить и я верю, что в уже в июньских матчах отборочного цикла мы увидим совсем другого Михаила. Также надеюсь, что усилят сборную Украины Ярмоленко и Забарный, которые вернутся в строй", - приводит слова Ковальца Команда №1.

В текущем сезоне Мудрик провел 7 матчей за "синих" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Читайте такжеШевченко - о Мудрике: АПЛ требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет
По теме
yellow-arrow
Ребров: Много слухов обо мне и сборной. Я должен все это комментировать?
yellow-arrow
Зинченко попал в сборную Европы по версии The Athletic, Кварацхелия и Месси – в сборной остального мира
yellow-arrow
Петраков – об авторе дубля в ворота Кипра: Не хвалите сильно парня, армянская кровь, они пропадают на время и их уже не найдешь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ковалец Челси (Лондон) Ингулец (Петрово) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде