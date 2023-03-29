Ковалец: Груз ответственности мешает Мудрику показывать свои лучшие качества
Известный тренер верит, что молодой игрок справится с трудностями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец поделился своим мнением об игре украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в АПЛ.
"Давайте будем терпеливыми и не будем делать поспешных выводов. Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться в очень сильном английском элитном дивизионе. Пока над ним тяготеет груз ответственности и это изрядно мешает ему демонстрировать свои лучшие качества.
Но обогатившись ценным опытом, Мудрик все может исправить и я верю, что в уже в июньских матчах отборочного цикла мы увидим совсем другого Михаила. Также надеюсь, что усилят сборную Украины Ярмоленко и Забарный, которые вернутся в строй", - приводит слова Ковальца Команда №1.
В текущем сезоне Мудрик провел 7 матчей за "синих" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
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