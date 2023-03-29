Ковалец: Груз ответственности мешает Мудрику показывать свои лучшие качества

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец поделился своим мнением об игре украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика в АПЛ.

"Давайте будем терпеливыми и не будем делать поспешных выводов. Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться в очень сильном английском элитном дивизионе. Пока над ним тяготеет груз ответственности и это изрядно мешает ему демонстрировать свои лучшие качества.

Но обогатившись ценным опытом, Мудрик все может исправить и я верю, что в уже в июньских матчах отборочного цикла мы увидим совсем другого Михаила. Также надеюсь, что усилят сборную Украины Ярмоленко и Забарный, которые вернутся в строй", - приводит слова Ковальца Команда №1.