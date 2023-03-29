"Нельзя ожидать, что Мудрик станет сразу как Неймар". Хаверц поддержал одноклубника

Нападающий "Челси" Кай Хаверц считает, что два зимние новички команды - украинец Михаил Мудрик и аргентинец Энцо Фернандес еще сумеют проявить себя в составе "синих".

"Около десятка игроков пришли в "Челси" прошлым летом. Это нелегко. Михаил Мудрик и Энцо Фернандес пришли за большие деньги, а им всего 22 года, понимаете? Вы не можете ожидать, что они станут сразу как Неймар. Это как со мной – на это нужно время", - приводит слова Хаверца The Guardian.

Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" в зимнее трансферное окно за 100 миллионов евро (70 млн евро+30 млн в виде бонусов). Украинец провел 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Фернандес стал игроком лондонской команды в феврале, перейдя из "Бенфики". Сумма трансфера составила 121 млн евро. На его счету 2 ассиста в 9 матчах.