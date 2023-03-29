"Нельзя ожидать, что Мудрик станет сразу как Неймар". Хаверц поддержал одноклубника
Форвард "Челси" призвал болельщиков проявить терпение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Кай Хаверц считает, что два зимние новички команды - украинец Михаил Мудрик и аргентинец Энцо Фернандес еще сумеют проявить себя в составе "синих".
"Около десятка игроков пришли в "Челси" прошлым летом. Это нелегко. Михаил Мудрик и Энцо Фернандес пришли за большие деньги, а им всего 22 года, понимаете?
Вы не можете ожидать, что они станут сразу как Неймар. Это как со мной – на это нужно время", - приводит слова Хаверца The Guardian.
Мудрик перешел из "Шахтера" в "Челси" в зимнее трансферное окно за 100 миллионов евро (70 млн евро+30 млн в виде бонусов). Украинец провел 7 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Фернандес стал игроком лондонской команды в феврале, перейдя из "Бенфики". Сумма трансфера составила 121 млн евро. На его счету 2 ассиста в 9 матчах.
Популярное сейчас
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Украинские арбитры вылетели из первой категории УЕФА. Один судит официальные матчи в США
- У Месси уже больше 100 голов за сборную. Аргентина поиздевалась над Кюрасао
- "Почему я вам должен объяснять свое решение". Петраков снова повздорил с журналистом
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Новости по теме
- 18:59 Зарубежные АПЛ. Лестер – Челси 1:3. Мудрик примеряет новую роль, ассистирует головой и забивает из офсайда
- 10:56 Прогнозы на футбол Когда побеждать, если не сейчас? Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 18.02.2023
- 08:28 Прогнозы на футбол Дерби с повышенной ответственностью. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 23-го тура АПЛ на 11.02.23