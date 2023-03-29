"Какое подписание!" Зинченко вошел в топ-5 игроков Арсенала нынешнего сезона по версии Goal

Авторитетное издание Goal составило свой рейтинг лучших игроков лондонского "Арсенала" в этом сезоне.

В топ-5 нашлось место и украинскому левому защитнику "канониров" Александру Зинченко.

Зинченко в рейтинге уступает Сака, Эдегору, Партею и Мартинелли.

Топ-10 лучших игроков " Арсенала " нынешнего сезона по версии Goal:

Бакайо Сака 9/10

Мартин Эдегор 9/10

Томас Партей 9/10

Габриэль Мартинелли 9/10

Александр Зинченко 8/10

Габриэл Магальяйнс 8/10

Уильям Салиба 8/10

Леандро Троссард 8/10

Гранит Джака 8/10

Бен Уайт 8/10

По поводу Зинченко Goal так охарактеризовал место украинца.

"Какое подписание! Приход Зинченко из "Манчестер Сити" в этом сезоне преобразил "Арсенал" с тактической точки зрения. Он привносит в команду так много нового не только на поле, но и за его пределами, где он стал настоящим лидером.

Его выступления в важных матчах, таких как выездная игра с "Тоттенхэмом" и домашний матч с "Манчестер Юнайтед" были просто феноменальными".