"Какое подписание!" Зинченко вошел в топ-5 игроков Арсенала нынешнего сезона по версии Goal
Алекс в текущем сезоне в новой команде действительно хорош
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное издание Goal составило свой рейтинг лучших игроков лондонского "Арсенала" в этом сезоне.
В топ-5 нашлось место и украинскому левому защитнику "канониров" Александру Зинченко.
Зинченко в рейтинге уступает Сака, Эдегору, Партею и Мартинелли.
Топ-10 лучших игроков "
Бакайо Сака 9/10
Мартин Эдегор 9/10
Томас Партей 9/10
Габриэль Мартинелли 9/10
Александр Зинченко 8/10
Габриэл Магальяйнс 8/10
Уильям Салиба 8/10
Леандро Троссард 8/10
Гранит Джака 8/10
Бен Уайт 8/10
По поводу Зинченко Goal так охарактеризовал место украинца.
"Какое подписание! Приход Зинченко из "Манчестер Сити" в этом сезоне преобразил "Арсенал" с тактической точки зрения. Он привносит в команду так много нового не только на поле, но и за его пределами, где он стал настоящим лидером.
Его выступления в важных матчах, таких как выездная игра с "Тоттенхэмом" и домашний матч с "Манчестер Юнайтед" были просто феноменальными".
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