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Лунин намерен покинуть Реал. Он ищет клуб, где будет основным вратарем

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец, вероятно, летом сменит клубную прописку

Лунин намерен покинуть Реал. Он ищет клуб, где будет основным вратарем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин может покинуть испанский клуб, сообщает Marca.

Руководство "сливочных" внимательно следит за ситуацией 24-летнего вратаря, который желает уйти из клуба. Он хочет перейти в такую команду, где будет первым номером и будет стабильно получать игровую практику.

Заметим, что его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за мадридцев, но почти во всех случах он занимал место в воротах исключительно по причине травмы основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Куртуа успеет восстановиться к ближайшему матчу испанского клуба.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
30.03.2023 в 10:07
))) … фигня Андрюха, "...часом воротарі і до 40 років грають …) "
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oda1979 (Запорожье)
30.03.2023 в 09:42
А он еще может стоять на воротах?
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Сергій Кравчук (Луцьк)
30.03.2023 в 09:17
шкода, що втратив найкращі молоді роки на банці РМ, + ще рік... хай йому пощастить перейти в умовний Страсбург чи Алкмаар чи Шарлеруа і мати постійну практику....часом воротарі і до 40 років грають )
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