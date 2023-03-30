Лунин намерен покинуть Реал. Он ищет клуб, где будет основным вратарем

Голкипер "Реала" Андрей Лунин может покинуть испанский клуб, сообщает Marca.

Руководство "сливочных" внимательно следит за ситуацией 24-летнего вратаря, который желает уйти из клуба. Он хочет перейти в такую команду, где будет первым номером и будет стабильно получать игровую практику.

Заметим, что его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за мадридцев, но почти во всех случах он занимал место в воротах исключительно по причине травмы основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Куртуа успеет восстановиться к ближайшему матчу испанского клуба.