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Цыганков: Уровень Ла Лиги очень хороший, мне нравится здесь играть

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Украинский вингер - о старте своей карьеры в Испании

Цыганков: Уровень Ла Лиги очень хороший, мне нравится здесь играть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков рассказал о своей роли в команде, а также поделился впечатлениями от чемпионата Испании.

"Сейчас я получаю невероятный опыт. Город очень красивый. Я и моя семья очень рады быть в Жироне. Я думаю, что моя адаптация проходит хорошо, потому что команда и тренерский штаб стараются помогать мне каждый день, и это облегчает процесс. И я им очень благодарен.

Я нападающий, и мне, конечно, нравится забивать голы. Но моя главная цель – помочь команде выигрывать матчи. А это важнее, чем мои голы. Я ориентируюсь не на цифры, а на помощь. По логике вещей, если ты забиваешь голы, ты также помогаешь команде выигрывать матчи.

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Чемпионат Испании – это топ-лига. До сих пор я играл только в Украине, а это совсем другое. Здесь очень хороший уровень, очень хорошие команды и качественные игроки. Каждая игра уникальна, и мне очень нравится здесь играть.

Я просто стараюсь быть самим собой на поле и усердно работаю на тренировках. Я думаю, если ты так работаешь, ты так помогаешь команде. Мичел (главный тренер "Жироны") много рассказывает мне о том, чего он хочет на моей позиции в каждом матче. Потому что каждый соперник индивидуален, и мы всегда делаем разные вещи в зависимости от матча. Я точно знаю, что должен делать в каждой игре", - сказал Цыганков.

Цыганков провел уже 7 матчей за "Жирону". В активе украинца 3 гола и 3 результативные передачи.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
L'Esportiu

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