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Четвертый в команде. Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

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4,2 миллиона евро в год "грязными"

Четвертый в команде. Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Украинский хавбек "Марселя" Руслан Малиновский входит в пятерку самых высокооплачиванных игроков команды.

Зарплатную ведомость игроков клуба опубликовало авторитетное французское издание L’Equipe.

Малиновский обходится клубу в 350 тысяч в месяц "грязными", то есть до уплаты налогов. Таким образом, в год "Марсель" тратит на оплату труда 29-летнего украинца 4,2 миллиона евро.

Среди игроков "Марселя" только у трех зарплата выше: это Жордан Верету (550 тысяч евро в месяц), Алексис Санчес (500 тысяч) и Эрик Байи (450 тысяч).

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Марсель" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Четвертый в команде. Стала известна зарплата Малиновского в Марселе - изображение 1
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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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