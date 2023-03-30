Четвертый в команде. Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

Украинский хавбек " Марселя " Руслан Малиновский входит в пятерку самых высокооплачиванных игроков команды.

Зарплатную ведомость игроков клуба опубликовало авторитетное французское издание L’Equipe.

Малиновский обходится клубу в 350 тысяч в месяц "грязными", то есть до уплаты налогов. Таким образом, в год "Марсель" тратит на оплату труда 29-летнего украинца 4,2 миллиона евро.

Среди игроков "Марселя" только у трех зарплата выше: это Жордан Верету (550 тысяч евро в месяц), Алексис Санчес (500 тысяч) и Эрик Байи (450 тысяч).

Напомним, что в текущем сезоне украинец провел за "Марсель" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.