Реал хотел бы оставить Лунина в команде
Пока что ясности с будущем украинца немного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство мадридского "Реала" хотело бы сохранить в команде резервного украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает Relevo.
Недавно была информация о том, что
Поэтому киперу, вероятно, будет предложен новый контракт, так как действующее соглашение сторон истекает летом 2024 года.
В то же время, в свете возможного ухода украинца, Карло Анчелотти уже якобы дал указание скаутскому штабу искать замену украинцу.
Таким образом, источник приходит к выводу, что в данном вопросе все будет зависеть от Андрея, захочет ли он получать практику в другом клубе, или оставаться в "
Заметим, в текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за мадридцев, но почти во всех случах он занимал место в воротах исключительно по причине травмы основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.
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