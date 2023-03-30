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Реал хотел бы оставить Лунина в команде

Наши за границей
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(1 голосов)

Пока что ясности с будущем украинца немного

Реал хотел бы оставить Лунина в команде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство мадридского "Реала" хотело бы сохранить в команде резервного украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает Relevo.

Недавно была информация о том, что Лунин хотел бы сменить клуб из-за недостатка практики, однако в "Реале" довольны украинцем как сменщиком Куртуа.

Поэтому киперу, вероятно, будет предложен новый контракт, так как действующее соглашение сторон истекает летом 2024 года.

В то же время, в свете возможного ухода украинца, Карло Анчелотти уже якобы дал указание скаутскому штабу искать замену украинцу.

Таким образом, источник приходит к выводу, что в данном вопросе все будет зависеть от Андрея, захочет ли он получать практику в другом клубе, или оставаться в "Реале", но за спиной Куртуа.

Заметим, в текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за мадридцев, но почти во всех случах он занимал место в воротах исключительно по причине травмы основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Relevo

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
30.03.2023 в 17:35
Якщо запропонують зарплату, як у Куртуа, то пограє. Якщо ні - бай бай
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филанкрот (donetsk)
30.03.2023 в 19:17
він може і змінити команду
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