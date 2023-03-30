Реал хотел бы оставить Лунина в команде

Руководство мадридского "Реала" хотело бы сохранить в команде резервного украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает Relevo.

Недавно была информация о том, что Лунин хотел бы сменить клуб из-за недостатка практики , однако в "Реале" довольны украинцем как сменщиком Куртуа.

Поэтому киперу, вероятно, будет предложен новый контракт, так как действующее соглашение сторон истекает летом 2024 года.

В то же время, в свете возможного ухода украинца, Карло Анчелотти уже якобы дал указание скаутскому штабу искать замену украинцу.

Таким образом, источник приходит к выводу, что в данном вопросе все будет зависеть от Андрея, захочет ли он получать практику в другом клубе, или оставаться в " Реале ", но за спиной Куртуа.

Заметим, в текущем сезоне Лунин провел 11 матчей за мадридцев, но почти во всех случах он занимал место в воротах исключительно по причине травмы основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.