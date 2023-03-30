Мудрик вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ текущего сезона - ФОТО
Парням можно пробовать свои силы в легкой атлетике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический портал Squawka представил символическую сборную самых быстрых игроков сезона в
В расчёт брались максимальные скоростные показатели в текущем сезоне АПЛ.
В нее вошел и украинец Михаил Мудрик, который оказался на позиции левого хавбека со скоростью 36,61 км/ч.
Полностью сборная самых быстрых игроков АПЛ выглядит следующим образом.
Вратарь: Гэвин Базуну ("Саутгемптон"). Самая высокая скорость – 36,62 км/ч.
Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед") 35,76, Кристофер Айер ("Брентфорд") 35,53, Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), 34,98, Киран Тирни ("Арсенал") 35,99.
Полузащитники: Энтони Гордон ("Ньюкасл") 36,61, Матеус Нунес ("Вулврехэмптон"), Денис Закария ("Челси") 36,09, Михаил Мудрик ("Челси"), 36,63.
Нападающие: Дарвин Нуньес ("Ливерпуль"), 36,53, Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест") 36,7
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