  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мудрик вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ текущего сезона - ФОТО
В тренде

Мудрик вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ текущего сезона - ФОТО

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Парням можно пробовать свои силы в легкой атлетике

Мудрик вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ текущего сезона - ФОТО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный статистический портал Squawka представил символическую сборную самых быстрых игроков сезона в АПЛ.

В расчёт брались максимальные скоростные показатели в текущем сезоне АПЛ.

В нее вошел и украинец Михаил Мудрик, который оказался на позиции левого хавбека со скоростью 36,61 км/ч.

Читайте такжеБудь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика - ФОТО

Полностью сборная самых быстрых игроков АПЛ выглядит следующим образом.

Вратарь: Гэвин Базуну ("Саутгемптон"). Самая высокая скорость – 36,62 км/ч.

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед") 35,76, Кристофер Айер ("Брентфорд") 35,53, Тайрон Мингз ("Астон Вилла"), 34,98, Киран Тирни ("Арсенал") 35,99.

Полузащитники: Энтони Гордон ("Ньюкасл") 36,61, Матеус Нунес ("Вулврехэмптон"), Денис Закария ("Челси") 36,09, Михаил Мудрик ("Челси"), 36,63.

Нападающие: Дарвин Нуньес ("Ливерпуль"), 36,53, Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест") 36,7

Мудрик вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ текущего сезона - ФОТО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Реал хотел бы оставить Лунина в команде
yellow-arrow
Четвертый в команде. Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
yellow-arrow
Эдегор: Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
squawka

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде