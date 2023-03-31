Тренер Жироны Мичел: Цыганков - игрок другого уровня. У него великолепная левая нога

Главный тренер "Жироны" Мичел продолжает расхваливать новичка команды, украинского вингера Виктора Цыганкова.

"Как только он прибыл в команду, мы поняли, что это игрок другого уровня. В третьей зоне Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов. Кроме того, на поле он очень трудолюбивый.

У него великолепная левая нога. Именно такого игрока мы хотели подписать зимой, чтобы сделать шаг вперед в своем прогрессе", – сказал Мичел.