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Тренер Жироны Мичел: Цыганков - игрок другого уровня. У него великолепная левая нога

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В Жироне довольны подписанием украинца

Тренер Жироны Мичел: Цыганков - игрок другого уровня. У него великолепная левая нога

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел продолжает расхваливать новичка команды, украинского вингера Виктора Цыганкова.

"Как только он прибыл в команду, мы поняли, что это игрок другого уровня. В третьей зоне Цыганков делает разницу в плане голов и ассистов. Кроме того, на поле он очень трудолюбивый.

У него великолепная левая нога. Именно такого игрока мы хотели подписать зимой, чтобы сделать шаг вперед в своем прогрессе", – сказал Мичел.

Напомним, что в семи матчах в ла лиге Цыганков забил три гола и сделал три ассиста.

В суббота "Жирона" в чемпионате Испании сыграет с "Эспаньолом".

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В статье: Мичел Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS

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