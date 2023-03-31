Забарный восстановился после травмы и готов сыграть против Фулхэма
Ожидается дебют
afcb.co.uk
Украинский защитник "
Об этом заявил главный тренер "Борнмута" Гарри О’Нил.
"Илья был с нами во время паузы на матчи сборных. Это было хорошее время, чтобы ускорить его восстановление. Мы хорошо провели с ним эти две недели", - сказал О'Нил.
Напомним, что 20-летний Забарный еще не дебютировал за "Борнмут" после своего трансфера в январе.
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Источник:ФК Борнмут
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