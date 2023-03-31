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Забарный восстановился после травмы и готов сыграть против Фулхэма

Наши за границей
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Ожидается дебют

Забарный восстановился после травмы и готов сыграть против Фулхэма

afcb.co.uk

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный восстановился после травмы и готов сыграть в субботнем матче 29-го тура АПЛ против "Фулхэма".

Об этом заявил главный тренер "Борнмута" Гарри О’Нил.

"Илья был с нами во время паузы на матчи сборных. Это было хорошее время, чтобы ускорить его восстановление. Мы хорошо провели с ним эти две недели", - сказал О'Нил.

Напомним, что 20-летний Забарный еще не дебютировал за "Борнмут" после своего трансфера в январе.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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Источник:
ФК Борнмут

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