Мудрик - второй по скорости игрок АПЛ нынешнего сезона
На первом месте вингер Ноттингем Форест Бреннан Джонсон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный статистический портал Squawka опубликовал список самых быстрых игроков
На первом месте вингер "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон – 36,7 км/ч.
На втором украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик – 36,63 км/ч.
На третьем вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон – 36,61 км/ч.
Кроме этого, в десятке оказались Дарвин Нуньес, Эрлинг Холанд, Денис Закария, Киран Тирни, Габриэл Мартинелли и Маркус Рэшфорд.
The overall top 10 fastest Premier League players in 2022/23 so far. ???? pic.twitter.com/ud2khaULjY— Squawka (@Squawka) March 30, 2023
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