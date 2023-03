Мудрик - второй по скорости игрок АПЛ нынешнего сезона

Известный статистический портал Squawka опубликовал список самых быстрых игроков АПЛ нынешнего сезона.

На первом месте вингер "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон – 36,7 км/ч.

На втором украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик – 36,63 км/ч.

На третьем вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон – 36,61 км/ч.

Кроме этого, в десятке оказались Дарвин Нуньес, Эрлинг Холанд, Денис Закария, Киран Тирни, Габриэл Мартинелли и Маркус Рэшфорд.

The overall top 10 fastest Premier League players in 2022/23 so far. ???? pic.twitter.com/ud2khaULjY