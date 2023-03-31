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Мудрик - второй по скорости игрок АПЛ нынешнего сезона

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На первом месте вингер Ноттингем Форест Бреннан Джонсон

Мудрик - второй по скорости игрок АПЛ нынешнего сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный статистический портал Squawka опубликовал список самых быстрых игроков АПЛ нынешнего сезона.

На первом месте вингер "Ноттингем Форест" Бреннан Джонсон – 36,7 км/ч.

На втором украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик – 36,63 км/ч.

На третьем вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон – 36,61 км/ч.

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Кроме этого, в десятке оказались Дарвин Нуньес, Эрлинг Холанд, Денис Закария, Киран Тирни, Габриэл Мартинелли и Маркус Рэшфорд.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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