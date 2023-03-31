Transfermarkt: Кривцов после перехода в Интер Майами потерял треть своей цены как игрока

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков американской лиги MLS.

Единственный украинец в MLS, 32-летний защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов несколько потерял в цене. Его ценник опустился с 3 до 2 млн евро.

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Ну и тройка самых дорогих игроков Лиги на данный момент, согласно данным Transfermarkt, выглядит следующим образом:

Тиаго Алмада ("Аталанта Юнайтед") – 20 млн евро

Лоренцо Инсинье ("Торонто") – 12 млн евро

Факундо Торрес ("Орландо Сити") – 10 млн евро