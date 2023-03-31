  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Transfermarkt: Кривцов после перехода в Интер Майами потерял треть своей цены как игрока
В тренде

Transfermarkt: Кривцов после перехода в Интер Майами потерял треть своей цены как игрока

Наши за границей
(1 голосов)

Обновление цен на заокеанских игроков

Transfermarkt: Кривцов после перехода в Интер Майами потерял треть своей цены как игрока

Фото: InterMiamiCF

Новина українською

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков американской лиги MLS.

Единственный украинец в MLS, 32-летний защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов несколько потерял в цене. Его ценник опустился с 3 до 2 млн евро.

Читайте такжеTransfermarkt на 25% поднял цену на Лунина

Ну и тройка самых дорогих игроков Лиги на данный момент, согласно данным Transfermarkt, выглядит следующим образом:

Тиаго Алмада ("Аталанта Юнайтед") – 20 млн евро

Лоренцо Инсинье ("Торонто") – 12 млн евро

Факундо Торрес ("Орландо Сити") – 10 млн евро

По теме
yellow-arrow
Мудрик - второй по скорости игрок АПЛ нынешнего сезона
yellow-arrow
Александр Петрусенко провел 21-й матч в основном составе Истры 1961 в чемпионате Хорватии. Его команда претендует на еврокубки
yellow-arrow
Встреча соседей по таблице. Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 01.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Transfermarkt

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде