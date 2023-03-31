Transfermarkt: Кривцов после перехода в Интер Майами потерял треть своей цены как игрока
Обновление цен на заокеанских игроков
Фото: InterMiamiCF
Известный аналитический портал Transfermarkt обновил цены на некоторых игроков американской лиги MLS.
Единственный украинец в MLS, 32-летний защитник "Интер Майами" Сергей Кривцов несколько потерял в цене. Его ценник опустился с 3 до 2 млн евро.
Читайте такжеTransfermarkt на 25% поднял цену на Лунина
Ну и тройка самых дорогих игроков Лиги на данный момент, согласно данным Transfermarkt, выглядит следующим образом:
Тиаго Алмада ("Аталанта Юнайтед") – 20 млн евро
Лоренцо Инсинье ("Торонто") – 12 млн евро
Факундо Торрес ("Орландо Сити") – 10 млн евро
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Transfermarkt
Популярное сейчас
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Месси и Сикан в одном лице. ВИДЕО чудо-гола и эпичного фейла футболистки Вольфсбурга за один матч ЛЧ
- Определились пары 1/2 финала женской Лиги чемпионов
- Петраков – об авторе дубля в ворота Кипра: Не хвалите сильно парня, армянская кровь, они пропадают на время и их уже не найдешь
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн