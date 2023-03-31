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Александр Петрусенко провел 21-й матч в основном составе Истры 1961 в чемпионате Хорватии. Его команда претендует на еврокубки

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Для него это первый сезон в Хорватии

Александр Петрусенко провел 21-й матч в основном составе Истры 1961 в чемпионате Хорватии. Его команда претендует на еврокубки

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Хорватии в 19:00 начался матч 27-го тура между "Славеном" и "Истрой 1961". В основном составе гостей вышел украинский легионер Александр Петрусенко.

Для него это уже 22-й матч в чемпионате Хорватии и 21-й выход в основе "Истры 1961". Результативными действиями Петрусенко не отличался.

Напомним, что он является воспитанником "Динамо". В УПЛ играл за "Минай", откуда был продан в Венгрию. В Хорватию Петрусенко переехал в начале текущего сезона.

"Истра 1961" 27-й тур чемпионата начала на пятом месте турнирной таблицы. Команда претендует на еврокубки.

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В статье: Истра 1961 Александр Петрусенко
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