Александр Петрусенко провел 21-й матч в основном составе Истры 1961 в чемпионате Хорватии. Его команда претендует на еврокубки
Для него это первый сезон в Хорватии
фото з відкритих джерел
В чемпионате Хорватии в 19:00 начался матч 27-го тура между "Славеном" и "Истрой 1961". В основном составе гостей вышел украинский легионер Александр Петрусенко.
Для него это уже 22-й матч в чемпионате Хорватии и 21-й выход в основе "Истры 1961". Результативными действиями Петрусенко не отличался.
Напомним, что он является воспитанником "Динамо". В УПЛ играл за "Минай", откуда был продан в Венгрию. В Хорватию Петрусенко переехал в начале текущего сезона.
"Истра 1961" 27-й тур чемпионата начала на пятом месте турнирной таблицы. Команда претендует на еврокубки.
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