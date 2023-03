Украинец Кучерявый признан лучшим игроком шотландского Фалкирка в марте

20-летний украинский полузащитник шотландского "Фалкирка" Максим Кучерявый признан лучшим игроком команды по итогам марта.

Напомним, что "Фалкирк" выступает в третьей по силе лиге Шотландии.

Кучерявый перешел в "Фалкирк" в аренду из "Сент-Джонстона" в январе этого года и забил в пяти матчах за команду 1 гол и отдал 1 ассист.

Это первая его подобная награда.

???? Max Kucheriavyi has been named @mdfinlay Player of the Month for March, in association with JF Colley Goldsmiths!



???? Congratulations, Max! pic.twitter.com/VlGh7LbJmS