Украинец Кучерявый признан лучшим игроком шотландского Фалкирка в марте
Макс неплохо начал в аренде в Фалкирке
twitter.com/FalkirkFC
20-летний украинский полузащитник шотландского "Фалкирка" Максим Кучерявый признан лучшим игроком команды по итогам марта.
Напомним, что "Фалкирк" выступает в третьей по силе лиге Шотландии.
Кучерявый перешел в "Фалкирк" в аренду из "Сент-Джонстона" в январе этого года и забил в пяти матчах за команду 1 гол и отдал 1 ассист.
Это первая его подобная награда.
???? Max Kucheriavyi has been named @mdfinlay Player of the Month for March, in association with JF Colley Goldsmiths!— Falkirk FC (@FalkirkFC) March 31, 2023
???? Congratulations, Max! pic.twitter.com/VlGh7LbJmS
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