Украинец Кучерявый признан лучшим игроком шотландского Фалкирка в марте

20-летний украинский полузащитник шотландского "Фалкирка" Максим Кучерявый признан лучшим игроком команды по итогам марта.

Напомним, что "Фалкирк" выступает в третьей по силе лиге Шотландии.

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Кучерявый перешел в "Фалкирк" в аренду из "Сент-Джонстона" в январе этого года и забил в пяти матчах за команду 1 гол и отдал 1 ассист.

Это первая его подобная награда.