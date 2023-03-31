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Украинец Кучерявый признан лучшим игроком шотландского Фалкирка в марте

Наши за границей
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Макс неплохо начал в аренде в Фалкирке

Украинец Кучерявый признан лучшим игроком шотландского Фалкирка в марте

twitter.com/FalkirkFC

Новина українською

20-летний украинский полузащитник шотландского "Фалкирка" Максим Кучерявый признан лучшим игроком команды по итогам марта.

Напомним, что "Фалкирк" выступает в третьей по силе лиге Шотландии.

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Кучерявый перешел в "Фалкирк" в аренду из "Сент-Джонстона" в январе этого года и забил в пяти матчах за команду 1 гол и отдал 1 ассист.

Это первая его подобная награда.

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В статье: Фалкирк (Шотландия) Максим Кучерявый
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