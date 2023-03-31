Драмбаев не попал в основу Зюльте Варегема на матч чемпионата Бельгии

В матче 31-го тура чемпионата Бельгии "Зюльте Варегем" на своем поле принимает "Антверпен". Хозяева объявили состав команды. В основе не нашлось места для Александра Драмбаева. Он остался в резерве.

Начало матча запланировано на 21:45.

Отметим, что украинец Драмбаев в этом сезоне провел за "Зюльте Варегем" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол.