Драмбаев не попал в основу Зюльте Варегема на матч чемпионата Бельгии
Остался в резерве
Фото: ФК Зюлте-Варегем
В матче 31-го тура чемпионата Бельгии "Зюльте Варегем" на своем поле принимает "Антверпен". Хозяева объявили состав команды. В основе не нашлось места для Александра Драмбаева. Он остался в резерве.
Начало матча запланировано на 21:45.
Отметим, что украинец Драмбаев в этом сезоне провел за "Зюльте Варегем" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол.
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