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Драмбаев не попал в основу Зюльте Варегема на матч чемпионата Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Остался в резерве

Драмбаев не попал в основу Зюльте Варегема на матч чемпионата Бельгии

Фото: ФК Зюлте-Варегем

UA-Футбол
Новина українською

В матче 31-го тура чемпионата Бельгии "Зюльте Варегем" на своем поле принимает "Антверпен". Хозяева объявили состав команды. В основе не нашлось места для Александра Драмбаева. Он остался в резерве.

Начало матча запланировано на 21:45.

Отметим, что украинец Драмбаев в этом сезоне провел за "Зюльте Варегем" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол.

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В статье: Зюлте-Варегем Александр Драмбаев
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