Малиновский выйдет в старте Марселя на матч с Монпелье
Украинец снова в деле
Фото: із відкритих джерел
Сегодня, 31 марта, В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "
В стартовом составе провансальцев на этот поединок уже традиционно выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.
Напомним, что за французскую команду 29-летний украинец провел 14 матчей и забил 2 гола.
UA-Футбол проведет
???????????????????? #OMMHSC????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2023
Le onze concocté par ???????????????? ???????????????????? pour débuter face à Montpellier ce soir ???????? pic.twitter.com/A2Y8uNnhox
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