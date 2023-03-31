Малиновский выйдет в старте Марселя на матч с Монпелье

Сегодня, 31 марта, В рамках 29-го тура французской Лиги 1 " Марсель " дома сыграет против "Монпелье". Начало встречи – 22:00.

В стартовом составе провансальцев на этот поединок уже традиционно выйдет украинский хавбек Руслан Малиновский.

Напомним, что за французскую команду 29-летний украинец провел 14 матчей и забил 2 гола.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.