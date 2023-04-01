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Малиновский провел 75 минут за Марсель в матче против Монпелье и получил среднюю оценку

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Отличиться хавбек не сумел

Малиновский провел 75 минут за Марсель в матче против Монпелье и получил среднюю оценку

Фото: om.fr/fr

Новина українською

Украинский полузащитник Руслан Малиновский появился в старте "Марселя" на матч 29-го тура Лиги 1 против "Монпелье". Это был первый поединок после паузы на игру сборных.

Хавбек провел на поле 75 минут, после чего был заменен на Димитри Пайе. "Марсель" за весь матч забил один гол, но Малиновский участие в нем не брал. Санчес попал в руку сопернику и заработал пенальти, а Гендузи реализовал одиннадцатиметровый.

WhoScored и SofaScore оценили старания украинца одинаковым баллом в 6,8. Это девятый показатель в две команды.

Для Малиновского эта игра стала 12 в сезоне за "Марсель". На его счету один гол.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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