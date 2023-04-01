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Зинченко – лидер Арсенала в матче против Лидса по касаниям к мячу и количеству передач

Наши за границей
(2 голосов)

Хотя общая оценка низкая

Зинченко – лидер Арсенала в матче против Лидса по касаниям к мячу и количеству передач

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол ранее сообщал о том, что Зинченко получил самую низкую оценку за матч против "Лидса" среди всех игроков основного состава "Арсенала" (6.8). При этом украинец был лучшим на поле по касаниям мяча и количеству передач.

Зинченко 116 раз прикоснулся к мячу и отдал 96 передач. Из них 78 – точные (81 процент). Ключевых передач Зинченко не отдавал, но принял участие в одной из голевых атак.

Добавим, что ранее свою оценку за матч против "Эспаньола" получил украинский легионер "Жироны" Виктор Цыганков.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
whoscored

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