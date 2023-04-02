Мудрик: Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться
Украинец провел восьмой матч за "аристократов"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура АПЛ "Челси" уступил дома "Астон Вилли". Украинский вингер Михаил Мудрик, который появился в старте, на своей странице в Instagram прокомментировал этот результат
"Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться", - написал футболист.
Для Мудрика это был восьмой матч за "Челси". В частности, пятый, в котором он вышел со старта. В его активе один ассист.
Следующую встречу "Челси" проведет 4 апреля против "Ливерпуля". Команды сыграют перенесенный матч восьмого тура.
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