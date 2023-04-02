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Мудрик: Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться

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Украинец провел восьмой матч за "аристократов"

Мудрик: Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 29-го тура АПЛ "Челси" уступил дома "Астон Вилли". Украинский вингер Михаил Мудрик, который появился в старте, на своей странице в Instagram прокомментировал этот результат

"Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться", - написал футболист.

Мудрик: Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться - изображение 1

Для Мудрика это был восьмой матч за "Челси". В частности, пятый, в котором он вышел со старта. В его активе один ассист.

Следующую встречу "Челси" проведет 4 апреля против "Ливерпуля". Команды сыграют перенесенный матч восьмого тура.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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