Мудрик: Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться

В рамках 29-го тура АПЛ "Челси" уступил дома "Астон Вилли". Украинский вингер Михаил Мудрик, который появился в старте, на своей странице в Instagram прокомментировал этот результат

"Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться", - написал футболист.

Для Мудрика это был восьмой матч за "Челси". В частности, пятый, в котором он вышел со старта. В его активе один ассист.

Следующую встречу "Челси" проведет 4 апреля против "Ливерпуля". Команды сыграют перенесенный матч восьмого тура.