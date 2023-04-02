Ярмоленко вернулся на поле после травмы. Аль-Айн не смог обыграть прямого конкурента за титул

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел из лазарета. Вингер появился на 70-й минуте матча "Аль-Айна" в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов против "Аль-Ахли Дубай".

Украинец вошел в игру при счете 0:1 в пользу соперника. На 80-й минуте подопечные Сергея Реброва счет сравняли благодаря удачному розыгрышу углового.

Оба соперника – претенденты на чемпионские медали. После матча "Аль-Ахли" лидирует в лиге (46 зачетных пунктов), а "Аль-Айн" идет на второй позиции, уступая пять очков. У третьей "Аль-Вахды" столько же очков, столько и у подопечных Реброва (по 41).

До конца чемпионата осталось еще пять туров.

Лично для Ярмоленко этот матч стал 18-м в текущем сезоне внутреннего первенства. На его счету восемь голов и три ассиста. Предыдущие четыре поединка "Аль-Айна" он пропустил из-за травмы. Она также стала причиной, почему Андрей не играл в составе сборной Украины в мартовских матчах.