Ярмоленко вернулся на поле после травмы. Аль-Айн не смог обыграть прямого конкурента за титул
До конца чемпионата ОАЭ осталось немного
Фото: facebook.com/alainfcae
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел из лазарета. Вингер появился на 70-й минуте матча "Аль-Айна" в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов против "Аль-Ахли Дубай".
Украинец вошел в игру при счете 0:1 в пользу соперника. На 80-й минуте подопечные Сергея Реброва счет сравняли благодаря удачному розыгрышу углового.
Оба соперника – претенденты на чемпионские медали. После матча "Аль-Ахли" лидирует в лиге (46 зачетных пунктов), а "Аль-Айн" идет на второй позиции, уступая пять очков. У третьей "Аль-Вахды" столько же очков, столько и у подопечных Реброва (по 41).
До конца чемпионата осталось еще пять туров.
Лично для Ярмоленко этот матч стал 18-м в текущем сезоне внутреннего первенства. На его счету восемь голов и три ассиста. Предыдущие четыре поединка "Аль-Айна" он пропустил из-за травмы. Она также стала причиной, почему Андрей не играл в составе сборной Украины в мартовских матчах.
Популярное сейчас
- Львов – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Львов - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 апреля 2023
- АПЛ. Челси – Астон Вилла 0:2. Михаил Мудрик в эпицентре нереализации
- Батюшин: В Узбекистане все максимально поддерживают Украину
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Новости по теме
- 09:30 Украинские Аль-Айн Реброва проиграл в чемпионате впервые за почти пять месяцев. Ярмоленко на поле не вышел
- 06:20 Зарубежные Челси без Мудрика выбил Боруссию, Брюгге с Яремчуком вылетел от Бенфики. Главные новости за 7 марта
- 08:12 Украинские Аль-Айн Реброва пробился в полуфинал Кубка президента ОАЭ