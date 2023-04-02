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Кухаревич вышел на замену в проигрышном матче для Хиберниана

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Команда украинца дома уступила в важном поединке

Кухаревич вышел на замену в проигрышном матче для Хиберниана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 30-го тура чемпионата Шотландии "Хиберниан" потерпел поражение против "Мотервелла" на собственном поле со счетом 1:3. Нападающий Николай Кухаревич вышел на замену на 63-й минуте.

Украинец появился в игру при счете 1:2 в пользу "Мотервелла". Затем соперник Кухаревича отличился еще раз и окончательно закрыл вопрос результата матча.

Это был важный поединок со стороны турнирной составляющей. За три тура до финиша первой части чемпионата “Хиберниан” идет на шестом месте, опережая седьмой “Ливингстон” на одно очко. Первые шесть позиций шотландского первенства во второй части продолжат соревноваться в чемпионской группе, остальные команды – в группе выбывания.

Для Кухаревича это был третий матч за клуб поcле возвращения из лазарета, где он провел 3,5 месяца. Также он сыграл в двух встречах на мартовском сборе молодежной сборной Украины против сверстников из Дании и Италии.

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В статье: Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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