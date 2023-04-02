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Экс-нападающий Челси: У Мудрика есть потенциал. Время покажет, была ли сумма его трансфера правильной

Наши за границей
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(1 голосов)

Впоследствии вингер сможет выглядеть более убедительно

Экс-нападающий Челси: У Мудрика есть потенциал. Время покажет, была ли сумма его трансфера правильной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче "аристократов" против "Астон Виллы":

“Мудрик – это еще не завершенный продукт. У него есть потенциал. Ему нужно больше быть в таких ситуациях, чтобы делать правильные вещи и принимать правильные решения.

Он стоил клубу много денег, но он в Англии всего несколько месяцев. Он недостаточно привык находиться на таких позициях. Если вы неоднократно попадаете в эти позиции, вы делаете дополнительное прикосновение, приближаетесь к воротам и играете с большей убедительностью. Ему нужно время.

Мудрик – широкий игрок. Он не привык находиться в таких ситуациях. Ему нужно чувствовать себя комфортно в таких ситуациях и работать над этим.

Время покажет, была ли сумма его трансфера правильной. У него есть потенциал”, – заявил Хасселбайнк.

Отметим, что матч против "Астон Виллы" стал для Мудрика восьмым за "Челси". В его активе один ассист.

Добвим, что Хасселбайнк выступал за "аристократов" в 2000-2004 гг. Также он провел 23 матча за сборную Нидерландов.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Джимми Флойд Хассельбайнк Михаил Мудрик
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Источник:
Football Transfers

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
02.04.2023 в 14:22
А що вже не ясно? (
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