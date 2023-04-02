Экс-нападающий Челси: У Мудрика есть потенциал. Время покажет, была ли сумма его трансфера правильной

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче "аристократов" против "Астон Виллы":

“Мудрик – это еще не завершенный продукт. У него есть потенциал. Ему нужно больше быть в таких ситуациях, чтобы делать правильные вещи и принимать правильные решения.

Он стоил клубу много денег, но он в Англии всего несколько месяцев. Он недостаточно привык находиться на таких позициях. Если вы неоднократно попадаете в эти позиции, вы делаете дополнительное прикосновение, приближаетесь к воротам и играете с большей убедительностью. Ему нужно время.

Мудрик – широкий игрок. Он не привык находиться в таких ситуациях. Ему нужно чувствовать себя комфортно в таких ситуациях и работать над этим.

Время покажет, была ли сумма его трансфера правильной. У него есть потенциал”, – заявил Хасселбайнк.