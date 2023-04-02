Прорвало. Беседин сотворил шедевр в матче Омонии, забив впервые за 707 дней. ВИДЕО

Украинский форвард Артем Беседин вышел в стартовом составе на матч "Омонии" против "Пафоса".

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Уже на 55 минуте встречи украинец отличился голом в матче, сделав красивый выстрел с дальней дистанции, с которым не смог справиться голкипер соперника.

One for every Besedin fan to tell their grandchildren! ???? pic.twitter.com/BZu5RHOT96 — THIS IS MAPPA: A CYPRIOT FOOTBALL PODCAST (@ThisIsMappa) April 2, 2023

Стоит отметить, что Это первый гол 27-летнего украинца за 707 дней.

Матч "Омонии" и "Пафоса" закончился со счетам 2:0. Примечательно, что украинский полузащитник Роман Безус отличился ассистом в данном поединке, отдав голевую передачу на Эктора Юсте.

Последний раз форвард Артем Беседин забивал в официальном матче 25 апреля 2021 года, тогда "Динамо" разгромило "Ингулец".