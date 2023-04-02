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Прорвало. Беседин сотворил шедевр в матче Омонии, забив впервые за 707 дней. ВИДЕО

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Команда украинца пока побеждает Пафос

Прорвало. Беседин сотворил шедевр в матче Омонии, забив впервые за 707 дней. ВИДЕО

omonoiafc.com.cy

UA-Футбол
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Украинский форвард Артем Беседин вышел в стартовом составе на матч "Омонии" против "Пафоса".

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Уже на 55 минуте встречи украинец отличился голом в матче, сделав красивый выстрел с дальней дистанции, с которым не смог справиться голкипер соперника.

Стоит отметить, что Это первый гол 27-летнего украинца за 707 дней.

Матч "Омонии" и "Пафоса" закончился со счетам 2:0. Примечательно, что украинский полузащитник Роман Безус отличился ассистом в данном поединке, отдав голевую передачу на Эктора Юсте.

Последний раз форвард Артем Беседин забивал в официальном матче 25 апреля 2021 года, тогда "Динамо" разгромило "Ингулец".

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В статье: Артем Беседин Омония (Никосия)
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