Прорвало. Беседин сотворил шедевр в матче Омонии, забив впервые за 707 дней. ВИДЕО

Украинский форвард Артем Беседин вышел в стартовом составе на матч "Омонии" против "Пафоса".

Уже на 55 минуте встречи украинец отличился голом в матче, сделав красивый выстрел с дальней дистанции, с которым не смог справиться голкипер соперника.

One for every Besedin fan to tell their grandchildren! ???? pic.twitter.com/BZu5RHOT96